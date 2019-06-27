Парламентская ассамблея Совета Европы избрала представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем организации. За нее отдали свои голоса 159 парламентариев.

Пейчинович-Бурич поблагодарила всех, кто голосовал за нее, и пообещала, что сделает все возможное, чтобы достичь мира и процветания в Европе. Полномочия нового генсека будут действовать до 2024 года.

Соперником представительницы Хорватии был министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. Он набрал 105 голосов.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв подчеркнул, что выборы были прозрачными, демократичными и легитимными.