Стало известно, что гости и участники фестиваля «Славянский базар-2019», который состоится в Витебске, смогут приехать в Беларусь без визы.

Так, с 1 по 20 июля для иностранных участников фестиваля, у которых есть приглашение Центра культуры «Витебск» или приглашение Министерства культуры, устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь.

Также «безвиз» на «Славянском базаре» будет действовать для иностранных граждан, купивших билеты на мероприятия фестиваля.

Напомним, что XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 11 по 15 июля 2019 года.