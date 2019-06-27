Прогнуться перед Кремлем или пойти на реформы: что выберет Минск, чтобы рассчитаться с долгами?

Кредитная петля затягивается. Впрочем, министр финансов Максим Ермолович утверждает, что отложенное до разрешения ситуации с белорусско-российской интеграцией выделение Москвой кредита на сумму 600 миллионов долларов не подкосит платежеспособность страны. Минск нашел альтернативные источники — это будут 500 миллионов долларов от Банка развития Китая и заимствования на внутреннем рынке.

Заявления министра основываются на наличии золотовалютных резервов страны — около 8 миллиардов долларов, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Ежегодные платежи составляют порядка 3,5 миллиарда долларов. Теоретически два года можно ничего не занимать. Резервов хватило бы, чтобы расплачиваться по долгам. Другое дело, что тогда резервы обнулились бы, а это означало бы дефолт.

С выплатой долгов в этом году не все так просто, признает эксперт.

— История с китайским кредитом не до конца понятна. Максим Ермолович два раза к этой теме возвращался, но ни разу не сказал, действительно ли речь идет о несвязанном кредите, — отмечает эксперт.

Все полученные до этого момента Беларусью китайские кредиты были связанными. То есть выделенные деньги тратились на инфраструктурные проекты и шли на выплаты китайским подрядчикам, работникам или на закупку китайских материалов.

— Связанные кредиты – это не те деньги, которые можно пустить на возврат долгов, — поясняет финансовый аналитик.

Если Китай готов будет предоставить кредит на нужных Минску условиях, то вопрос выплат по долгам в этом году действительно решится. Но уже в 2020 году он снова будет актуальным.

− В ближайшие годы Беларуси надо ежегодно погашать около 3 миллиардов долларов. Причем, как следует из последних заявлений Минфина, порядка 70% этих сумм нуждаются в рефинансировании. Это значит, что надо ежегодно где-то перезанимать примерно по 2,5 миллиарда долларов, − говорит Вадим Иосуб.

Внутренний рынок не может стать источником таких сумм, на нем, по расчетам экономиста, можно привлечь до полумиллиарда долларов. Дополнительно страна могла бы разместить еврооблигации или привлечь кредиты коммерческих банков. Но поскольку это делается на рыночных условиях, значит, проценты по ним могут достигать 8%. Это дорого для Беларуси.

Можно ли сэкономить на внутренних расходах столько, чтобы денег хватило на выплату внешних долгов?

— Об оптимизации расходов речь идет постоянно, но как оптимизировать расходы на 2,5 миллиарда долларов при ВВП порядка 60 миллиарда долларов? Это же надо экономить 4% ВВП, что нереально, — подчеркивает эксперт.

У Минска остается всего два варианта. Первый – улаживать вопросы с Россией, для чего, вероятно, придется идти по пути так называемой более тесной интеграции.

Второй вариант – гораздо более дешевый кредит Международного валютного фонда. По словам экономиста, его можно было бы получить под 3% и меньше.

— В этом случае надо соглашаться на глубокие структурные реформы экономики, социальной политики, создавать благоприятный инвестиционный климат, что подразумевает неприкосновенность собственности, независимый суд. То есть предстоит решиться на реформы, на которые последние 25 лет руководство страны идти не хочет, — отмечает экономист.

При этом он считает неверным ставить знак равенства между названными альтернативами. В первом случае Беларуси придется прогнуться перед «старшим братом», во втором – пройти давно назревший для отечественной экономики курс лечения.

— Второй вариант предполагает проведение совершенно нормальных разумных реформ, через которые прошли многие развивающиеся страны. Они нужны не МВФ, а нам — чтобы устойчиво расти и развиваться, — говорит Вадим Иосуб.

Получается, что реформы, от которых власти бежали и в трудные, и в «жирные» годы, когда экономика росла, нас все же настигли. И это то самое решение, которое позволит поддержать независимость страны.

Заявления властей о том, что проводить реформы можно только в условиях экономической стабильности, − это всего лишь отговорки, считает финансовый аналитик. Для старта реформ, в первую очередь, важна политическая воля.

По мнению Вадима Иосуба, по какому пути идти – у белорусских налогоплательщиков спрашивать не станут.

— Этот выбор сделает политическое руководство страны без оглядки на мнение общества, — говорит эксперт. — А события предыдущих 25 лет говорят о том, что глава государства искренне не приемлет те реформы, которые нужны для сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Эксперт полагает, что пока деньги можно тратить и при отсутствии кредита, пройти выборные кампании и уже после них задумываться о затягивании поясов. Подушка безопасности у власти для этого есть даже при самых неблагоприятных внешних обстоятельствах.