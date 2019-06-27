Жогорку Кенеш Кыргызстана проголосовал за лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, после чего он автоматически лишился и неприкосновенности. 103 депутата проголосовали за лишение статуса, 6 — против, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik.kg.

Парламент 13 июня создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. Жогорку Кенеш 20 июня одобрил это заключение и направил в Генеральную прокуратуру. Специальная комиссия рассмотрела 9 пунктов обвинения, которые были выдвинуты инициативной группой, и пришла к выводу, что в 6 пунктах есть нарушения законодательства республики. Жогорку Кенеш 20 июня заслушав итоги работы Специальной комиссии, направил заключение на рассмотрение Генеральной прокуратуре.

Так в информации пресс-службы Жогорку Кенеша обозначено, что из 6 пунктов обвинения по 5 эпизодам выявлены преступные деяния по статье «Коррупция» Уголовного кодекса страны. В частности, это: незаконная трансформация и приобретение земельного участка в селе Кой-Таш, незаконное освобождение «вора в законе» Азиза Батукаева, эпизод с Субихи Пархати, коррупционные деяния при реконструкции ТЭЦ Бишкека и закупке угля на ТЭЦ Бишкека.

В конце мая сообщалось, что Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия председателя Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) и приостановил членство в партии. После смены власти между бывшим и нынешним главой Кыргызстана произошел раскол. В начале апреля отколовшаяся часть партии под названием «СДПК без Атамбаева» провела свой съезд, на котором избрала нового лидера — Абдрахманова. Позднее они подали документы в минюст о смене лидера и политсовета СДПК. Спустя несколько дней прошел съезд официальной части СДПК под руководством экс-президента. На нем Атамбаев был переизбран руководителем политического объединения.