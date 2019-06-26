Сотрудники милиции задержали в Витебске двоих мужчин, 1967 и 1985 годов рождения, за мошенничество с недвижимостью. Они продавали чужие квартиры, а затем держали в рабстве их владельцев: ограничивали свободу, не кормили и заставляли работать.

Двое жителей Витебска в течение года под разными предлогами (вложения денег в принадлежащий им бизнес по купле-продаже машин, приобретения жилья меньшей площади с доплатой) завладели деньгами от продажи квартир ряда людей. Бывшие хозяева содержались впроголодь на съемных квартирах. Их вывозили под присмотром на неквалифицированную работу и запрещали общаться со знакомыми и близкими.

Мошенники тратили вырученные от продажи квартир деньги на разгульный образ жизни. Сейчас они находятся под стражей. Старший мужчина вышел из колонии в 2017 году, где отбывал восьмилетний срок за мошенничество, младший освободился в 2018 году, где пробыл семь лет за серию преступлений (мошенничество, кража, грабеж, разбой, вымогательство). В УВД отметили, что в ходе розыска младшего мужчину нашли под диваном в квартире его сестры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Всех, кто пострадал от их деятельности, просят звонить по телефонам: +375 (29) 591-38-91, 8 (0212) 67-00-40 или 66-50-44.