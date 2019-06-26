В Пинске охранник в подсобке магазина 4 часа удерживал ребенка

В Пинске, как рассказали СМИ, охранник 4 часа удерживал ребенка в подсобке магазина. Случилось это 1 июня 2019 года в День защиты детей, что весьма символично.

9-летний ребенок пошел в магазин и исчез. Сообщается. что охранник задержал его, якобы, за то, что тот пытался украсть пакет сухариков и шоколадку. Отчима, который пришел освобождать ребенка, к нему не подпустили. Не отдавали мальчика и матери, которая приехала на место происшествия. ОН находился в подсобке магазина до приезда инспектора по делам несовершеннолетних.

Мать ребенка говорит, что охранник заставлял сидеть ее сына с заложенными назад руками, грязно ругался и оскорблял его. Сейчас с ребенком работает психолог. Охранник, как и администрация данного магазина, комментарии по этому поводу не дают. Служебная проверка в поведении охранника никаких нарушений не обнаружила.