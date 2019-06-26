В конце 80-х она возглавляла Государственную комиссию по расследованию преступлений в Куропатах.

Белорусский политик и дипломат Нина Мазай скончалась в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси. Мазай была вице-премьером правительства Белорусской ССР и в последствии дипломатом, передает Sputnik.

Она родом с Полесья, родилась в одной из деревень Петриковского района. Училась в Копаткевичской средней школе, где в этой же время получала образование и Светлана Алексиевич.

Окончила истфак БГУ, сделала карьеру в комсомоле: прошла путь от второго секретаря Жабинковского райкома ЛКСМБ до первого секретаря ЦК ЛКСМБ.

С 1985 до 1991 занимала пост заместителя председателя Совета Министров БССР. Причем в 1988 году возглавила Государственную комиссию по расследованию преступлений в Куропатах.

С начала 90-х года перешла на дипломатическую службу. Была постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО, затем назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь во Франции. Ей был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В Разные годы Мазай возглавляла миссии в Испании и Португалии, а также в Канаде. Между этими миссиями успела несколько лет в конце 90-х поработать заместителем министра иностранных дел.

В конце нулевых стала сенатором. В 2008-2012 занимала пост председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.

«Искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Нина Николаевна пользовалась авторитетом и заслуженным уважением на всех вехах своего трудового пути. Память о Нине Николаевне Мазай останется в сердцах ее близких, коллег и друзей», – отметили в МИДе.