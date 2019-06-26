Причиной увядания организма может быть ухудшение работы одной из желез человека.

В Университете Монаша в Австралии специалисты нашли новый механизм в организме, влияющий на процессы старения. Об этом сообщает MedicalXpress.

Оказалось, что старение иммунной системы зависит от работы тимуса — вилочковой железы. Он отвечает за созревание и иммунологическое обучение лимфоцитов.

Наиболее активно железа работает сразу после рождения человека, она производит и «обучает» лимфоциты. С возрастом тимус становится менее активным, а его дисфункция приводит к «старению» иммунной системы. Из-за этого увеличивается восприимчивость к инфекциям и развитию рака.

Работа тимуса становится хуже из-за того, что у пожилых людей снижается выработка костного морфогенетического белка BMP4 и белкового комплекса активина. Вилочковая железа теряет зрелые эпителиальные клетки и снижает производство Т-лимфоцитов.

Обнаружение этого механизма позволит ученым создать препараты восполняющие потери необходимых компонентов в организме и «продлевать жизнь» тимусу.