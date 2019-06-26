Суд пришел к выводу, что перевозчик не информировал пассажиров о стоимости услуг должным образом.

25 июня суд Заводского района Минска вынес решение по иску о высоких тарифах такси. Иск подавало Региональное общество защиты потребителей к службе такси «Киттакс».

Суд признал, что служба такси не информировала клиентов о тарифах надлежащим образом. и обязал «Киттакс» прекратить эти действия, сообщает пресс-служба суда.

Служба такси также должна проинформировать потребителей о решении суда через сайт TUT.by в 10-дневный срок после вступления решения в силу.

Общество защиты потребителей также просило суд запретить ответчику устанавливать тарифы, которые в несколько раз превышают стоимость аналогичных услуг на рынке, но в этом требовании суд отказал.

Истец заявлял, что тарифы (25 рублей – абонирование, 20 рублей – посадка, 5 рублей за километр поездки и 50 рублей – час простоя) превышают среднерыночные в 8 раз, и настаивал, что стоимость услуг надо не только указывать на видном для пассажира месте, но и объявлять вслух.

Ответчик возражал, что тарифы формируются на основании спроса и предложения, поэтому в местах повышенного спроса – на вокзалах и в аэропорту – тарифы выше.