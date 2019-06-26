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Министерство юстиции рекомендует белорусам проверить отсутствие задолженности по исполнительным документам при планировании отпуска, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как сообщает Министерство юстиции, должникам может быть ограничен выезд за пределы Беларуси в рамках исполнительного производства.

Если физическое или юридическое лицо уклоняется от исполнения требований исполнительных документов, то его право на выезд из Беларуси могут временно ограничить.

Как отметили в Минюстиции, запрет на пересечение границы в таких случаях портит планы не только самому должнику, но и всей его семье.

По этой причине министерство просит граждан заранее проверять задолженности по документам через реестр. Вся необходимая информация размещена на интернет-портале Минюста.

Также все желающие могут получить справочную информацию в «Контакт-центре системы органов принудительного исполнения» по телефонам: +375 (17) 200-67-78, +375 (44) 529-20-00.

Кроме того, Министерство напоминает, что покидать пределы Беларуси не могут следующие лица:

  • Подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу;
  • Осужденные и находящиеся на превентивном надзоре;
  • Должники по исполнительному производству и все лица, имеющие налоговые и прочие обязательства перед государством;
  • Должники по гражданским делам;
  • Должники по делам о банкротстве;
  • Уклонисты от службы в армии;
  • Лица, владеющие государственной тайной;
  • Состоящие на профилактическом учете в органах госбезопасности.

Погасить имеющуюся задолженность можно в ЕРИП, отделение банка, посредством инфокиоска или интернет-банкинга.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА