С 1 июля подорожают около сотни марок сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 июля 2019 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с этой даты должны подорожать около 100 марок сигарет: 36 – производимых фабрикой «Неман», 55 – производимых ООО «Табак-инвест», 9 – ввозимых госпредприятием «Беларусьторг».

Цены на табачные изделия, импортируемые СЗАО «Энерго-Оил», останутся без изменений.

Стоимость сигарет увеличится в диапазоне от 1 до 10 копеек. А пачка бренда Sobranie Colours, ввозимая «Беларусьторгом», должна прибавить сразу целый рубль.