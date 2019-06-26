В 2019 году в параде на День Независимости планируется участие военнослужащих восьми государств, сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Владимир Макаров.

«Традиционно в параде примут участие военнослужащие Российской Федерации, Народно-освободительной армии Китая. Впервые планируется также участие знаменных групп вооруженных сил Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — заявил Макаров на пресс-конференции в Минске.

Он также отметил, что начнется парад в 21:00, с авиационного вылета.

«В небе над столицей увидят современные боевые самолеты и вертолеты военной авиации Беларуси и России. Затем в парадном строю перед минчанами и гостями столицы пройдет 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. Завершится праздничное шествие войск минского гарнизона плац-парадом роты почетного караула Минской комендатуры», — рассказал Макаров.

По его словам, всего в военном параде принимают участие более 5 тыс. военнослужащих, а в составе механизированной колонны более 280 единиц колесной и гусеничной техники. В воздушном параде примут участие около 50 самолетов и вертолетов.