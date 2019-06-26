Погиб музыкант Аркадий Ивановский, гитарист группы «Песняры». Он скончался 24 июня. О его смерти стало известно от родственников музыканта.

«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска (передал Олег Аверин). Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», написал вчера пользователь Олег Верещагин.

Похороны Ивановского состоятся сегодня, 26 июня, в ритуальном зале Минска на улице Ольшевского. Попрощаться с кумиром можно с 14 до 15 часов.

Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года. Это известный музыкант в Беларуси. В 1996 году вошел в состав «Песняров». Ивановский проработал в коллективе до его распада (2003 год). С 2004 года стал преподавателем. Студенты помнят его как открытого и близкого для всех человека.