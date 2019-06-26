Против голосовали только шесть депутатов.

Палата представителей приняла в первом чтении закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Об этом сообщил у себя в Facebook журналист Павлюк Быковский. За проект проголосовало 87 депутатов. Шесть выступили против, семеро не голосовали.

Проект закона был спешно внесен в Палату два дня назад. Его опубликовала депутат Анна Канопацкая. До этого документ не выносился на общественное обсуждение.

Закон предусматривает сокращение числа отсрочек от службы в армии в связи с получением образования. Ими можно будет воспользоваться только один раз для получения высшего или среднего-специального, профессионально-технического образования. Также не предоставляется отсрочка для обучения в магистратуре и аспирантуре.

Военные комиссариаты получат возможность ограничивать выезд за пределы страны уклонистам.

Люди, не отслужившие в армии без законных оснований, после 27 лет не смогут быть приняты на госслужбу, а также в силовые ведомства, за исключением КГБ.

Против закона было инициировано несколько петиций. Самая массовая из них набрала менее чем за сутки 10 тыс. подписей.

Еще предстоит второе чтение. Лишь после этого закон может быть окончательно принят Палатой представителей. Его также должен согласовать Совет Республики. В дальнейшем проект ляжет на подпись президенту.

Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Сегодня перед началом заседания Палаты представителей депутат Игорь Мартынов разъяснил некоторые положения проекта, в частности об отсрочке для магистрантов, а также об ограничении выезда для призывников, уклоняющихся от явки в военкомат.

Второе чтение может состояться уже в пятницу, 28 июня.