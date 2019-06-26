Беларусь в случае получения российского государственного кредита на $630 млн планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 годах, заявил министр финансов Максим Ермолович, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Если разрешится комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия (с Россией — ИФ), тогда эти $630 млн мы привлечем для погашения своих обязательств в 2020-2021 годах, то есть кредит- это дополнительный источник не текущего года, а источник нашей долговой политики уже на более долгосрочную перспективу», — сказал Ермолович журналистам в среду в Минске.

Министр отметил, что в случае получения российского кредита в текущем году, он будет зачислен в ЗВР и использован в следующем году для равномерного исполнения обязательств.

Ермолович также рассказал, что Россия увязывает выделение Беларуси госкредита на с интеграционными процессами. «Министр финансов Силуанов неоднократно говорил, что когда мы выйдем на какую-то общую картину по механизмам и инструментам интеграции, тогда будем решать вопросы кредитного взаимодействия в более широком формате, не только в рамках этого кредита, но в целом по всему графику платежей в пользу правительства РФ», — сказал Ермолович.

Он отметил, что в Минске понимали, что вопросы кредитного сотрудничества Беларуси и России увязаны с большой повесткой двусторонних отношений. «Мы готовились заместить этот российский кредит иными источниками, эта работа проводилась, уже начиная с прошлого года», — добавил глава Минфина.