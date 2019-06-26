Последствия принятия законопроекта «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» могут оказаться непредсказуемыми. Законопроект призван решить проблему некомплекта Вооруженных сил страны, но, по мнению военного эксперта Александра Алесина, меры запоздали минимум на четверть столетия.

Военный обозреватель прокомментировал «Белорусскому партизану» законопроект, спешно внесенный на рассмотрение Палаты представителей.

— Если так пойдут дела и дальше, то лет через пять мы не сможем комплектовать даже существующие части, не говоря о развертывании частей военного времени – частей сокращенного состава.

Некоторые положения законопроекта спорные. Но надо понять руководство Министерства обороны, которое выступает в роли пожарника – тушит огонь. Проблему надо было решать давно, как минимум, упущено лет 25. Я считаю, что предлагаемых мер недостаточно – не предусмотрены воспитательные меры.

К сожалению для военных, гражданская жизнь дает столько много бонусов, столько удовольствий, что скромные льготы, которые может предоставить молодежи Минобороны не перевешивают блага гражданской жизни. Отсюда – введение ограничительных мер, причем достаточно жестких.

Но закручивание гаек имеет обратную сторону медали: желание «откосить» от армии может приводить вплоть до членовредительства. А кроме того, люди, принимающие решение о призыве, слабы и подвержены коррупции.

Думаю, коренным образом проблему можно решить только при перестройке всей системы военно-патриотического воспитания, как раньше говорили. Общество расколото, мы не имеем единого представления о том, куда и зачем идем, кто наши потомки и каким должно быть наше будущее.

— Какие предлагаемые меры вам представляются чрезмерными?

— Прежде всего я имею ввиду запрет на службу в государственном аппарате для людей, которые не проходили службу в армии. Поскольку в государстве существует управленческая вертикаль, на местах – масса всяких администраций, то на должностях, связанных с принятием решений, не будет людей, которые не служили.

Эта мера достаточно жестко ограничивает возможности трудоустройства для большого количества людей.

Запрет на выезд за границу – тоже очень жесткая мера в отношении людей, которые не выполнили свой долг перед государством.

Ограничения сильно ударят по выпускникам вузов, которые хотели бы продолжить свое образование – в магистратуре, аспирантуре; выпускникам придется сделать перерыв на время службы…

— Право на одну отсрочку тоже вызывает серьезные проблемы?

— Несомненно. Перерыв в образовании во многих сферах является вредным: научно-технический прогресс развивается достаточно быстро, и знания очень быстро устаревают, то выпускники будут чувствовать себя обделенными по сравнению со сверстниками, у которых, например, плоскостопие.

Выход военное министерство уже искало – научно-технические роты. Поскольку ряд специальностей используются как в военном деле, так и в гражданской жизни, возможно использование специалистов в сходных областях, что позволит им не потерять квалификацию.

Некая развязка намечается, но, боюсь, не все получат такую возможность…

У Министерства обороны выбор очень небольшой: демографическая ситуация ухудшается, рождаемость сокращается; кроме того, общий уровень здоровья – как физического, так и психического – ухудшается.

У деревенских парней или молодых людей рабочих специальностей психика крепче, чем у парня, который всю жизнь провел за компьютером. Последние боятся мужских коллективов, отсюда – психозы, которые заканчиваются суицидами.

Надо учитывать, что многие парни воспитываются в неполных семьях, растут вместе с мамами – такие дети тоже не готовы к армейской службе. И все эти проблемы Министерство обороны решает теми инструментами, которые находятся в его распоряжении, министерство не может решать проблему в масштабах всего общества.

Естественно, что предлагаемых мер недостаточно – надо переделывать всю систему военно-патриотического воспитания. Вспомните американские фильмы: в США гордятся солдатами, особенно морскими пехотинцами. А у нас?..

— Поскольку в армию собираются забирать всех парней-мужчин, надо ожидать роста количества ЧП?

— Несомненно. Люди из-под палки будут всячески уклоняться от добросовестного несения воинской службы, будут отлынивать, не будут осваивать воинскую специальность. Таких солдат придется держать под круглосуточным контролем – тем самым армия наживает себе очень много проблем.

Одно дело, когда человек осознает, что делает, и совсем иное – делать что-то из-под палки. Только позже удастся взвесить все плюсы и минусы, а последствия могут оказаться непредсказуемыми.

В государстве не велась системная работа. Считается, что в армию идут лохи – те, кто не смог устроиться в гражданской жизни. Такое общественное мнение очень вредит имиджу армии.

В стране нет таких денег, способных заставить гражданского человека поменять комфорт на тревоги, риски, потенциальный риск здоровью и, возможно, смерть. Тогда армию придется ужать до тысячи-полторы, которых мы сможем содержать по мировым стандартам: они должны содержать себя, жену, детей, дать им образование.

Контрактную систему, которая многим представляется выходом, мы сделать не можем, еще и потому, что не можем размывать призывной ресурс. Если ежегодно не пополнять призывной ресурс людьми с воинскими специальностями, то в случае войны мы не сможем развернуть армию до потребностей военного времени, — поясняет военный эксперт.

Заметим, что законопроект депутаты Палаты представителей рассмотрят в первом чтении уже сегодня, 26 июня, о чем сообщила в своем Фейсбуке депутат Анна Канопацкая. Однако, и по ее мнению, «проект очень сырой, с очень неоднозначными нормами, которые создают угрозу интеллектуальному потенциалу нашей страны и приведут как минимум к массовой эмиграции белорусской молодежи».

Напомним, в интернете день идёт сбор подписей за отмену этого законопроекта, его доработку и сохранение отсрочек от призыва для студентов. Это невероятно, но петицию подписали более 10 тысяч человек!