В Беларуси насчитывается боле 60 тыс. инъекционных наркопотребителей.

Всемирную организацию здоровья беспокоит передача сведений о наркозависимых медицинскими учреждениями в правоохранительные органы, предусмотренная постановлением Совмина №1192 от 2014 года. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявил координатор программ по инфекционным заболеваниям представительства ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

«Нас беспокоит применение постановления Совмина, которое обязывает отправлять в органы внутренних дел сведения о пациентах, состоящих на наркологическом учете. Если я, например, потребитель наркотиков и захочу обратиться за помощью в медицинское учреждение, меня это будет отпугивать, если я буду знать, что сведения обо мне передадут в правоохранительные органы», — отметил Вячеслав Граньков.

Он также сослался на исследования, проведенные белорусскими специалистами, которые показывают снижение числа обратившихся за помощью в столичный наркологический диспансер в пять раз, а в областной — в шесть раз.

«Число потребителей у нас достаточно большое. Оно значительно больше, чем число состоящих на учете. Растет размер скрытой наркомании. На одного наркозависимого приходится около пяти человек, которые не находятся в поле зрения медиков», — добавил Вячеслав Граньков.

По его словам, в ходе исследования опрашиваемые среди причин отказа от обращений называли боязнь попасть в милицию, подвергнуться уголовному преследованию. По разным оценкам, в Беларуси насчитывается 65-88 тыс. потребителей инъекционных наркотиков. На учете же состояли 7 608 человек с диагнозом «синдром зависимости» и 4 648 — с «вредными последствиями употребления». В МВД знают о проблеме.

«Мы прекрасно пониманием, что степень стигматизации этой проблемы велика, но ошибочно полагать, что каждый наркозависимый, обращающийся к наркологу, сразу попадает в поле зрение МВД. В одну общественную организацию обращаются за низкопороговыми услугами 22 тыс. человек. Мы не ставим себе целью идентифицировать этих людей», — отметил начальник главного управления по наркоконтролю и борьбе с торговлей людьми МВД Геннадий Казакевич.

Организации системы ООН предлагают Беларуси свою помощь во внедрении доказавших эффективность практик.

«Система ООН в апреле подготовила и направила письмо в парламент, в котором высказала обеспокоенность жесткой криминализацией потребления наркотических препаратов и необходимость введения альтернативных уголовному преследованию мер», — рассказал Вячеслав Граньков.

Он упомянул опыт других стран, где наркопотребителям предлагается в качестве альтернативы преследованию пройти лечение от зависимости. Также прохождение лечения используется в качестве условий УДО, может стать поводом для предоставления отсрочки исполнения приговора. ООН также предлагала парламентариям конкретизировать границы между хранением для личного потребления и сбыта наркотиков и т.д.