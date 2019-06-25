По подозрению в тяжких преступлениях задержан лидер уголовно-преступной среды.

В ходе отработки Оршанского региона при проведении оперативно-разыскных и профилактических мероприятий в отношении криминальных авторитетов по подозрению в тяжких преступлениях задержан лидер уголовно-преступной среды, сообщает МВД.

В прошлом у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь», он входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова. Неоднократно судимый неработающий житель райцентра, 1965 года рождения, в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, в криминальных кругах известен по кличке «Кандыба».

Оперативники установили, что в марте на почве конфликта подозреваемый причинил телесные повреждения жителю Орши, ударив его кулаком в лицо. Затем, угрожая убить оппонента, стал размахивать топором и ножом. Месяцем позже фигурант изнасиловал работницу сельскохозяйственного предприятия.

В настоящее время сотрудники милиции проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.