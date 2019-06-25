Едва не обернулся трагедией случай, произошедший в Лиде.

Находившийся в гостях у родственников трехлетний мальчик играл в доме с ровесницей. Воспользовавшись отсутствием взрослых, девочка взяла из шкафа заряженную пневматическую винтовку своего отца и выстрелила из нее в голову мальчика, сообщает СК.

С пулевым ранением лба ребенок доставлялся в учреждение здравоохранения, откуда после извлечения пули отпущен домой. Его жизнь и здоровье находятся вне опасности.

Милиция проводит проверку по факту инцидента.