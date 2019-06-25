В Беларуси не будут резко повышать розничные цены на автомобильное топливо.

Соответствующее заявление было сделано зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светланой Гуриной в интервью отраслевому журналу «Вестник Белнефтехима».

Замглавы «Белнефтехима» отметила, что в перспективе подходы к установлению розничных цен на автомобильное топливо могут измениться.

Не исключаю возможности перехода на формулу индексации цены, – заявила С. Гурина.

При этом она заверила, что «Белнефтехим» и в дальнейшем будет придерживаться политики сдерживания розничных цен на автомобильное топливо и поэтапного их изменения, чтобы подорожание «не ударило по кошелькам» потребителей.

По мнению замглавы концерна, механизм еженедельной индексации цен на копейку, применяемый в настоящее время, является оптимальным.

С. Гурина напомнила, что в этом году цены на топливо не только повышались, но и снижались.

По ее словам, основными факторами, влияющими на цену топлива, являются стоимость нефти, курс нацвалюты к доллару и налоговая нагрузка.

Зампред также отметила, что к 2024 году из-за налогового маневра цены на топливо могут повыситься, так как Беларусь будет закупать нефть по мировым ценам.