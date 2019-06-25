Пилотный проект по созданию Центра длительной реабилитации наркозависимых реализуется в республике. К концу 2019 года он заработает в столице и Минской области. Об этом 25 июня сообщил журналистам в Национальном пресс-центре начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.

— Новое учреждение создается на базе Республиканского центра психического здоровья. Реабилитация наркозависимых будет не только медицинской, но и социальной. Каждый участник программы получит реальную помощь, в том числе при дальнейшем трудоустройстве. С такой инициативой выступило МВД. Она была поддержана Минздравом, Минтруда и соцзащиты, — отметил Геннадий Казакевич.

По словам специалиста, МВД планирует приступить к масштабным исследованиям, связанным с проблемой наркотиков.

— Поставлены три задачи: выявить уровень наркоугрозы для нашей страны, дать прогноз на ближайшее время, а также определить комплекс конкретных дополнительных мер по борьбе с наркотиками. Это будет первым комплексным исследованием с привлечением международных экспертов, основанным не только на криминологических показателях, но и социологии, медицине и других аспектах, — рассказал представитель МВД.

Наркоситуация в Беларуси продолжает оставаться контролируемой и стабильной. Например, число передозировок среди подростков уменьшилось в нынешнем году по сравнению с 2018-м в два раза.

Всего органами внутренних дел выявлено около 2,2 тысячи правонарушений, связанных с наркотиками, более половины из которых относятся к сбыту психоактивных веществ. По итогам пяти месяцев 2019-го на 4,3% снизилось количество зарегистрированных преступлений в данной сфере в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, по мнению Геннадия Казакевича, уровень наркоугрозы для Беларуси не ослабевает, поскольку наша страна транзитная. Часть наркотических средств, которые проходят через республику, предназначаются восточному соседу — России. Впоследствии, нередко уже в виде мелких партий, они возвращаются на территорию Беларуси. Отдельная угроза — производство наркотиков внутри страны в домашних условиях.

— Себестоимость такого «конструктора» — 300–400 долларов, что позволяет правонарушителям организовывать кустарное изготовление наркотиков. В этом году мы пресекли деятельность двух таких подпольных лабораторий, выявлено 10 помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений. Возбуждено 22 уголовных дела за содержание наркопритонов. Кроме того, с начала года пресечено 15 каналов поставок и транзита из-за границы — изъято 270,5 кг наркотиков и 229 кг психотропов, — констатировал представитель МВД.

Геннадий Казакевич считает, что «наркомания — это, прежде всего, социальная проблема и болезнь, и такой зависящий человек нуждается в первую очередь в лечении, а не в уголовном наказании». Поэтому МВД направляет основные усилия на выявление системных сбытчиков наркотических веществ.

— Мы констатируем, что латентность наркомании в Беларуси как социального явления чрезвычайно высока. Ее коэффициент выведен научной формулой и составляет 6,9. Реальное количество наркопотребителей в нашей республике — не менее 88,5 тыс. Причем это социально активные граждане, которые могли бы приносить пользу экономике страны. Вместе с тем, является заблуждением то, что каждый обратившийся за помощью в медучреждение автоматически попадет в поле зрения МВД, — добавил Геннадий Казакевич.

До недавнего времени в республике не существовало методик длительного лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Именно для таких программ и создается экспериментальный центр.

Планируется, что после оказания медпомощи пациенту в течение полугода будут оказывать социальную поддержку. Она включает восстановление документов, определение местожительства и места работы. Индивидуальная медицинская карта гражданина будет передаваться органам, которые займутся его дальнейшим трудоустройством.

— Это та альтернатива, о которой все говорят. Дело в том, что нельзя предложить наркопотребителю, который попал в поле нашего зрения, выбирать между уголовным наказанием и чем-то неопределенным. Это должна быть конкретная помощь и реальные методики, применимые по всей стране. Новый центр можно будет рассматривать именно как такую альтернативу, — подчеркнул представитель МВД.