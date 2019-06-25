В последнее время стали не редкостью истории, когда высокопоставленные управленцы (чиновники и директора госпредприятий) лишались своих портфелей на фоне интереса правоохранительных органов, но силовики отказывались от комментариев. Не прояснялась ситуация и после назначения нового руководителя. Мы решили составить подборку таких случаев.

На этой неделе у журналистов будет возможность задать интересующие вопросы руководителям силовых структур. Возможно, пробелов в данных историях станет меньше.

В середине января появилась информация о задержании председателя правления Белорусского межбанковского расчетного центра (БМРЦ) Феликса Касперовича. 28 февраля прошло заседание набсовета БМРЦ, на котором по предложению основного акционера — Нацбанка Беларуси — на должность руководителя центра был назначен Олег Коробьин. Позже стало известно, что правоохранительные органы уже более месяца расследуют уголовные дела в отношении ряда банковских работников. В деле фигурируют руководители подразделений коммерческих банков, бывшие работники Нацбанка и топ-менеджеры компаний-поставщиков. В пресс-службе КГБ не комментировали данное дело.

17 июня у госкомпании «Белтаможсервиса» появился новый директор. Что случилось с прежним руководителем, доподлинно неизвестно. В феврале в структурах, связанных с «Белтаможсервисом», прошли массовые задержания. В числе тех, кем заинтересовались силовики, оказался и гендиректор предприятия Юрий Король. Спустя несколько дней генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц «Белтаможсервиса», однако более подробно говорить об этом деле отказался.

В марте Александр Лукашенко анонсировал «больше сотни задержаний» за поставку «каких-то подшипников».

«Сколько мы руководителей пересажали в последнее время. Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверное, больше сотни задержаний?» — обратился президент к председателю КГБ Валерию Вакульчику. Тот утвердительно кивнул. «Как зацепили одно звено, — продолжил Лукашенко, — и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Люди приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?».

История не получила публичного продолжения. Правоохранительные органы ее не прокомментировали.

Недавно силовики взяли в оборот руководителей ряда предприятий, ранее входивших в холдинг «Белстанкоинструмент». Но официальной информации на этот счет не последовало. Известно лишь, что работники оршанского станкозавода «Красный борец» заступились за своего директора Александра Шульгина. Он отработал на предприятии более 50 лет.

Осенью прошлого года довольно неожиданно был уволен первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий. Причины ухода и будущие перспективы чиновника никто не комментировал. Длительное время о нем не было никакой информации. TUT.BY стало известно, что вскоре после госслужбы Микалуцкого приютил бизнес, но и там он надолго не задержался. По неофициальной информации, его задержали на новогодние праздники, подозревали в коррупции. Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

В апреле стала вакантной должность одного из заместителей председателя Могилевского облисполкома. Это произошло после того, как Виктор Некрашевич ушел в отставку. Источники в окружении управленца считают, что отставка стала следствием интереса к нему правоохранительных органов. Ранее вопросы возникали к жене Некрашевича.

Также тихо и без объяснения причин покинул своей пост первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич. Многолетний напарник президента по хоккейной команде и ее капитан уступил кресло в НОК Виктору Лукашенко на фоне слухов об интересе к Асташевичу правоохранительных органов. Силовики отказались комментировать данную информацию.

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