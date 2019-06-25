Инцидент случился 23 июня около 16.00 в одном из крупных сетевых магазинов райцентра.

РKаботница пекарни попыталась вынести из магазина 10 булочек и шесть пакетов-маек с логотипом, но была задержана охранником.

Правоохранителям работница пояснила, что пошла на хищение, чтобы ее побыстрее уволили. Со слов женщины, она уже нашла себе замену, однако администрация не расторгла с ней трудовые отношения.

По факту мелкого хищения в отношении женщины составлен административный протокол по статье 10.5 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции статьи влекут наложение штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный арест.