Столицами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2026 года становятся итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Об этом в понедельник объявил президент Международного олимпийского комитета на 134-й сессии в Лозанне. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за ее конкурента — Стокгольм — 34. Один член МОК воздержался.

Томас Бах отметил, что МОК «рассчитывает на выдающуюся Олимпиаду в стране с богатыми традициями зимних видов спорта». «Страсть итальянских болельщиков, отметил он, вместе с опытом организаторов помогут создать идеальную атмосферу для спортсменов».

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в Кортина-д’Ампеццо — горном курорте в Доломитовых Альпах в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960-м Рим принимал летнюю Олимпиаду, а в 2006-м Турин стал хозяином зимнего первенства.