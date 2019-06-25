Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели.

Планируется, что кроме официальных мероприятий визита президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.