Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова возбуждено в рамках расследования дела бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук на пресс-конференции в Минске во вторник.

«Втюрин задержан с поличным при получении $148 тыс. за лоббирование интересов российских коммерческих структур в плане поставки оборудования для «Белтелекома». В связи с его же делом задержан и генеральный директор Сиводедов», — сказал Стук.

На вопрос о том, признает ли Втюрин свою вину, замгенпрокурора ответил: «Да». «Андрей Александрович сотрудничает со следствием», — добавил замгенпрокурора.

КГБ Беларуси 4 мая сообщил о двух задержаниях высокопоставленных чиновников, указав россиян в качестве фигурантов-взяткодателей.

Так, бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Втюрин (в 2007-2014 гг. руководитель службы безопасности президента) был задержан с поличным при получении взятки в $148,6 тыс. от российской компании «Г» за содействие в продвижении ее интересов в республике.

Генеральный директор «Белтелекома» Сиводедов был задержан за взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро. В качестве взяткодателя был указан гражданин РФ.