Граждане Беларуси смогут посещать Объединенные Арабские Эмираты без виз.

В понедельник, 24 июня, об этом сообщили в МИД Беларуси. Белорусские власти подписали с ОАЭ соглашение об установлении безвизового режима.

Документ подписали посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученко и замминистра иностранных дел ОАЭ Ахмед аль-Джарман. В соответствии с соглашением белорусы при наличии национального паспорта смогут без визы посещать ОАЭ.

Документ вступит в силу через 30 дней, уточнили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Отметим, что сейчас белорусы могут посещать без визы более сорока стран мира.