Велогонщик прошел дистанцию в 28,6 километра за 33 минуты 3,34 секунды и подтвердил свой титул чемпиона I Европейских игр в Баку в индивидуальной гонке.

Белорусский велосипедист Василий Кириенко завоевал золото II Европейских игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом, сообщает Sputnik.

Кириенко, которому на днях исполнится 38 лет, преодолел дистанцию в 28,6 километра за 33 минуты 3,34 секунды, опередив основных соперников, и подтвердил свой титул чемпиона I Европейских игр 2015 года в Баку.

Вторым стал один из фаворитов гонки Нелсон Оливейра, его время – 33 минуты 31,82 секунды. Бронзовую медаль Европейских игр в индивидуальной гонке завоевал представитель Чехии Ян Барта с результатом 33 минуты 40,47 секунды.

Еще один белорусский велосипедист, который участвовал в гонке, Бронислав Самойлов занял 15-е место. Он проехал дистанцию за 35 минут 22,84 секунды и уступил Василию Кириенко больше двух минут.

Василий Кириенко родился 28 июня 1981 года в городе Речица Гомельской области. Его первым тренером был Петр Иванович Хритонов. В настоящее время Кириенко выступает за команду TEAM SKY.

Среди соревнований, которые выиграл спортсмен, – чемпионат мира по велогонкам на треке (Манчестер, 2008), чемпионат I Европейских игр в шоссейной велогонке с раздельным стартом (Баку, 2015), а также чемпионат мира в гонке с раздельным стартом (Ричмонд, 2015).

Кириенко – заслуженный мастер спорта Беларуси. Некоторые западные журналисты, комментируя манеру езды белорусского велогонщика, называют его «Робокопом».