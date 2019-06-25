Законопроект об амнистии направлен в Парламент.

Президент Беларуси одобрил законопроект об амнистии, документ направлен на рассмотрение в Парламент. Об этом рассказала на брифинге начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая.

Ожидается, что парламентарии рассмотрят проект Закона в ближайшее время, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Проект Закона об амнистии разрабатывался Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами по поручению президента Республики Беларусь к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

– Традиционно предлагается распространить амнистию на лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, совершивших не тяжкие преступления, – отметила Жанна Батурицкая. – Речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах, пенсионерах, инвалидах 1-ой и 2-ой группы, больных онкологическими заболеваниями, а также тех, у кого есть дети в возрасте до восемнадцати лет.

Отдельным категориям осужденных предусмотрено сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним – на два года.

– Амнистия будет применяться только к лицам, положительно характеризующимся и полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением, – подчеркнула Жанна Владимировна.

Предлагается не распространять амнистию на лиц, которые ранее уже попадали под этот гуманный акт, но вновь совершили умышленное преступление, а также на тех, кто злостно нарушал установленный порядок во время отбывания наказания, особо-опасных рецидивистов, осужденных за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

Опыт проведения прошлых амнистий дает основания полагать, что принятие Закона и его реализация не повлекут за собой ухудшение криминогенной обстановки в обществе, отметила Жанна Батурицкая.