250 км/ч: на трассе под Минском преследовали BMW

Утром в воскресенье, 23 июня, нескольким нарядам сотрудников ГАИ на трассе М-3 в Минском и Логойском районах пришлось преследовать нарушителя на BMW, который разогнался до 250 километров в час, таранил служебный автомобиль и пытался скрыться в лесу. Когда водителя задержали, он оказался угонщиком, сообщает УВД Минского облисполкома.

В 8.45 наряд спецподразделения ДПС «Стрела» на 11-м километре трассы М-3 «Минск-Витебск» заметил внедорожник BMW X5 М без номеров, который ехал с большим превышением скорости. Водитель проигнорировал требование об остановке, а вместо стал скрываться от ГАИ. Когда сотрудники ДПС бросились за ним в погоню, BMW развил скорость 250 км/ч. Но это не помогло ему существенно оторваться от автомобиля «Стрелы». Тогда нарушитель попытался бортом протаранить ехавший за ним служебный автомобиль, но правоохранители увернулись и продолжили преследование.

Осознав, что на трассе ему уйти не удастся, водитель BMW пересек встречные полосы движения и съехал в лес. Он еще несколько раз выскакивал назад на трассу в разных направлениях и снова съезжал на лесные дороги, в конце концов там его и заблокировали с двух сторон правоохранители, вынудив остановиться.

Оказалось, что за рулем BMW находится 27-летний работник СТО, а автомобиль принадлежит клиенту сервиса. Молодой человек решил испробовать мощный автомобиль на трассе. Кстати, раньше он уже был лишен водительских прав. На мужчину было составлено 8 административных протоколов — за езду без прав, создание аварийной обстановки, невыполнение требования об остановке и т.д.

Выяснилось, что 27-летний водитель – работник СТО, куда хозяин дорогой машины отправил ее на ремонт. Автолюбитель решил испытать BMW в действии, но вовремя был замечен сотрудниками ГАИ.