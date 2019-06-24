Также заминированы все школы

Представители Национальной полиции проверят информацию о заминировании всех школ, роддомов и торговых центров в Киеве. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в управлении столичной полиции.

Так, в ведомстве сообщили, что в понедельник на электронную почту департамента патрульной полиции поступило сообщение о заминировании всех объектов столицы.

«В сообщении говорится, что заминированы все родильные дома, учебные заведения и торговые центры. Описаны только торговые центры. Там их около полутора десятков наименований», — сообщили в полиции.

В НПУ объяснили, что должны проверить каждый объект. Поэтому проверки могут длиться в течение нескольких дней.

«Есть сообщения. Должны отрабатывать. Поэтому будем проверять все. Сейчас штабом разрабатывается схема проверки. Возможно, будут привлекаться какие-то дополнительные силы. Ведь объектов для проверки много, а соответствующих групп меньше. Будут по очереди проверяться. Будут приниматься решения полностью эвакуировать, или такой необходимости не будет», — добавили в полиции.

Отметим, сообщество «Киев оперативный» в Facebook отметило, что неизвестные сообщили о заминировании следующих ТРЦ: SkyMall, «Глобус», «Украина», Lavina, «Гулливер», «Арт Молл», «Проспект», «Район», «Караван», «Магеллан», «Квадрат Нео», «Ретровиль», «Метрополис». Также правоохранители проверят информацию о заминировании продуктовых супермаркетов «Ашан», «АТБ», «Сильпо», «Терра», ІКЕА, «Эпицентр».