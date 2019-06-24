Проблема мусора на планете в последнее время стоит очень остро.

Особую часть в этом вопросе занимает мусор в океане.

Ученые ищут новые способы решения проблемы.

Не так давно между Калифорнией и Гавайями запустили плавающее устройство. Оно собирает пластиковые отходы с поверхности воды.

Разработчики утверждают, что с помощью такого агрегата можно собрать 1,8 триллиона единиц мусора.

Машина для сбора мусора — это 600-метровое устройство, которое способно вылавливать мусор не только с поверхности воды, но и на глубине до 3-х метров.

Первый запуск «ловушки» состоялся под пристальным контролем биологов. Они фиксировали, как работает устройство и не оказывает ли вредное воздействие на окружающую среду.

К сожалению, первая попытка запустить устройство не увенчалась успехом: оно развалилось от волн с ветром и перестало удерживать собранный пластик. Ремонт занял четыре месяца.