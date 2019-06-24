С 24 июня по 11 июля 2019 года верующие ограничивают себя в еде и развлечениях, готовятся к встрече праздника Петра и Павла.

Петров (или Апостольский) пост один из четырех постов в Православии, установлен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Заканчивается всегда 12 июля, а вот начало зависит от Пасхи. Пост может длиться 8 дней, а может и 42. В 2019-м он непродолжительный — 18 дней.

Этот летний пост не такой строгий, как Великий или Успенский. Вкушать разрешается рыбу (кроме среды и пятницы), а вот от молочных продуктов, мяса, яиц, сладостей рекомендуется отказаться. Но опять же, как говорят все священники, в любом посте говение не главное. Важнее — общение с Богом.

— Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не уничижай того, кто ест, ибо Царствие Божие не пища и не питие, но праведность, и мир, и радость во Святом Духе, — писал святой апостол Павел в Послании к Коринфянам.

Петров пост, как и любой другой, призывает потрудиться, потренировать свою волю и дух, попытаться, как и святые апостолы, перестроить и изменить себя, стать чище, ведь все мы призваны к святости.

— Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? — продолжает апостол Павел в том же послании.

А священники, благословляя верующих на пост, добавляют:

— Почаще приходите в храм, молитесь, причащайтесь, читайте духовную литературу, творите добрые дела и любите ближнего своего.