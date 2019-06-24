В Гродно 24 июня суд оправдал мастера предприятия после гибели рабочих на «Гродно Азоте».

Мастера по ремонту ОАО «Гродно Азот» Николая Сауля обвиняли в гибели двух работников предприятия. После долгого расследования суд оправдал мастера предприятия после гибели рабочих на «Гродно Азоте».

Николая Сауля обвиняли в нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло за собой смерть (часть 3 статьи 304 УК). Это обвинение выдвинули мастеру после взрыва в цеху. Инцидент произошел 6 июня 2016 года. В цехе находилось опасное вещество — гидроксиламинсульфат (60 тонн). Именно его парами насмерть отравились двое сотрудников предприятия. По технике безопасности, это вещество не должно было храниться в цеху.