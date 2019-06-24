Учащаяся минской гимназии № 20 Анастасия Рубникович завоевала серебряную медаль по итогам международной олимпиады по биологии.

Мероприятие прошло в США. Там школьники из многих стран мира представили собственные научные проекты, касающиеся проблем окружающей среды.

Как рассказали в пресс-центре Министерства образования, Анастасия занимается в Республиканском центре экологии и краеведения.

Девушка представила в Соединенных Штатах проект, разработанный под руководством педагога Центра Олеси Шевелевой.

Отмечается, что олимпиада проходила с 17 по 23 июня в городе Освего (штат Нью-Йорк). Всего было представлено 1400 проектов.