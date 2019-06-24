По прогнозам синоптиков, с 27 июня погода начнет портиться: активный фронтальный раздел принесет на территорию республики дожди и порывистый ветер.

Хорошая новость для тех, кто устал от жары: к концу рабочей недели в Беларусь придет прохлада, об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, передает Sputnik.

По прогнозам синоптиков, в начале недели в стране сохранится теплая погода, осадков не ожидается. Однако уже с 27 июня станет прохладнее: активный фронтальный раздел принесет на территорию республики дожди и порывистый ветер.

Во вторник 25 июня будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. В ночные часы минимальная температура воздуха составит +11..+17°С, местами прохладнее – до +7..+10°С, в дневное время столбик термометра покажет до +23..+29°С.

В среду 26 июня ожидается переменная облачность без дождей. Ночью температура воздуха достигнет +11…+16°С, в отдельных районах будет до +8…+10°С, днем воздух прогреется от +23°С в северо-восточных районах страны до +32°С в западной части.

«В четверг 27 июня погоду обусловят активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Швеции на Псковскую область России. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем во многих сильный порывистый», — рассказали в Белгидромете.

Минимальная температура будет колебаться в районе +14…+20°С, максимальная температура днем составит +22…+28°С, в юго-восточных областях воздух прогреется до +31°С.

В пятницу 28 июня будет прохладно и ветрено, в некоторых районах республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбик термометра покажет до +9…+16°С, днем температура воздуха поднимется до +16…+23°С.

В столице к концу недели также ожидается похолодание. До четверга температура воздуха днем будет колебаться в районе +24..+27°С. Уже 27 июня в Минске будут идти дожди. Они продолжаться и в пятницу, к тому же, существенно похолодает – днем будет всего +16..+18°С.