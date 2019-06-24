Несмотря на прогнозы государственных и независимых финансовых аналитиков касательно того, что курс доллара к концу года в Беларуси может достичь 2,27 рублей, пока что он колеблется в пределах 2,06 – 2,10 рублей.

О том, как будет вести себя отечественный валютный рынок в ближайшие месяцы, рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– Ситуация на внутреннем валютном рынке достаточно стабильна. По всей видимости, до конца лета–начала осени вряд ли что-то будет существенно угрожать белорусскому рублю.

Колебания валют, скорее всего, останутся в текущих значениях. По доллару США – где-то между 2,06 –2,10, по евро – между 2,30 – 2,35, по российскому рублю – от 3,20 до 3,25–3,30.

Российский рубль может подрасти – вместе с золотом

По российскому рублю ситуация достаточно прогнозируема в силу последнего изменения процентной ставки Центробанком России. На прошлой недели он пошел на понижение процентной ставки на 0,25% – до 7,5%. Тем не менее, это достаточно знаковое решение.

Оно свидетельствует о крепости российской валютной системы вообще и достаточно позитивного взгляда российского регулятора на российский финансовый рынок в частности.

Также можно отметить, что золотовалютные резервы России по итогам мая вернулись на значения 2014 года и перешагнули отметку $500 млрд. ЗВР России – это совокупность наиболее ликвидных активов в виде иностранных валют, ценных бумаг, монетарного золота.

О последнем можно сказать отдельно. В силу некоторой нервозности на внешних рынках (отношения между США и Китаем, Ираном), а также фактора летних каникул, когда волатильность на финансовых рынках снижается, инвесторы стремятся найти убежище в золоте.

Цена на металл сейчас растет.

На позапрошлой неделе она поднималась до $1 360 за унцию. На минувшей неделе она торговалась в районе $1 350. Есть вероятность, что к концу лета-началу осени цена перепрыгнет отметку $1 400, а к концу года может выйти в район $1 500 за унцию.

По крайней мере, многие эксперты этого ожидают, и такая вероятность достаточно высока. Это в свою очередь повышает золотовалютные резервы России и поддерживает российский рубль, потому что Россия достаточно долгий период существенно увеличивает свои запасы монетарного золота. В Беларуси в наших резервах они тоже имеют существенный вес и в силу этого наши резервы тоже растут.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Доллар может упасть к евро

Отношения пары евро – доллар сейчас достаточно нестабильны, хотя все-таки есть вероятность того, что доллар тоже будет немного снижаться и к евро, и к мировым валютам.

19 июня состоялось очередное заседание Федеральной резервной системы США.

На 2019 год изначально планировалось 2–3 цикла повышения процентной ставки ФРС, но сейчас ситуация складывается таким образом, что впору ожидать понижения ставки.

Напомним нашим читателям, что сегодня процентная ставка составляет 2,5%, не исключена вероятность, что Джером Пауэлл может сделать какие-то намеки на то, что ФРС готова пересмотреть свою монетарную политику. Это может привести к снижению доллара США.

Кроме этого, скоро состоится саммит G20 в Осаке, от которого тоже ожидают каких-то решений.

В то же время еврозона чувствует себя более положительно. Ожидаю, что политические решения Великобритании выровняют некоторые шероховатости, что в итоге послужит укреплению евро.

Что будет с ценой на нефть

Еще один фактор, который может поддержать и российскую, и нашу национальную валюту – заседание комитета ОПЕК в конце июня, от которого тоже ожидают продления действующих договоренностей по ограничению добычи нефти в рамках этого соглашения.

Если такие ограничения будут приняты, цена на нефть может вырасти, хотя на самом деле она сейчас тоже достаточно стабильна. Цена на нефть вряд ли может повысится до $80 и маловероятно, что она упадет до $40 за баррель. Она будет колебаться в текущем коридоре от $60 до $65 – может, с какими-то кратковременными выходами из этого коридора, но, скорее всего, останется на этих котировках.

Цена приемлема и для России, как производителя, и для Беларуси, как потребителя и переработчика сырья.

Источник: Myfin.by