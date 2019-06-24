Министерство финансов совместно с Министерством труда и социальной защиты проведет оценку эффективности пенсионной реформы Беларуси, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, где рассматривались проекты законов по утверждению отчетов об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и республиканского бюджета за 2018 год, передает БЕЛТА.

«Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда», — сообщил Максим Ермолович.

Специалисты оценят, как отразилась реформа на уровне пенсий.

В 2018 году бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения исполнен с профицитом Br315 млн.