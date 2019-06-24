Ученые NASA сделали невероятный прорыв в исследованиях, а именно — обнаружили вероятные признаки жизни на планете Марс. По крайней мере, микроскопической, сообщает The New York Times.

Отмечается, что марсоходу удалось зафиксировать на поверхности планеты нетипично высокое количество метана в воздухе. А это может говорить о наличии микробов, ведь на Земле этот газ в основном выделяют именно живые организмы.

Интересно, что на Марсе из-за солнечного света и химических реакций молекулы геологического метана разрушились бы за несколько веков. Поэтому ученые предполагают, что этот газ появился там относительно недавно. По другой версии, метан образовался еще миллионы лет назад и сейчас выходит наружу из разломов на поверхности планеты.

В связи с находкой, ученые NASA даже отменили свои выходные, чтобы провести дополнительные исследования.