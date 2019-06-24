Механизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, передает БЕЛТА.

Максим Ермолович напомнил, что в Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора — с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива. «Мы осторожно рассматриваем оба варианта. Они с точки зрения доходов идентичные. С точки зрения администрирования собирать налог через топливо значительно легче», — отметил министр.

По его словам, у каждого из механизмов есть свои достоинства и недостатки. Например, включение сбора в стоимость топлива косвенно отразится на цене товаров и услуг, поскольку на заправке невозможно разделить, кто заправляется — водитель легкового или грузового автомобиля, используемого в коммерческих целях, или дачник-пенсионер. «Да, он через топливо заплатит меньше, но ему придется заплатить за другие виды товаров и услуг больше», — заметил Максим Ермолович.

Со стороны депутатов прозвучало предложение снизить ставку госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. «Стоимость дорожно-транспортной инфраструктуры имеет свою цену, — ответил Максим Ермолович. — Платить придется, только по какому механизму? Уменьшить ставку — значит, снизить расходы на дорожное хозяйство. Это вопрос дискуссионный».