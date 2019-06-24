В воскресенье, 23 июня, завершился третий день II Европейских игр в Минске. Представляем результаты спортсменов — в их копилке 20 медалей, сообщает БЕЛТА.

В общекомандном медальном зачете сборная Беларуси занимает второе место — 34 награды (10, 9, 15). Впереди россияне — 39 (19, 10, 10).

Все медали 23 июня:

Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. 10 м. Мужчины.

1. Артем Черноусов (Россия).

2. Олег Омельчук (Украина).

3. Лаурис Страутманис (Латвия).

Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. 10 м. Женщины.

1. Зорана Арунович (Сербия).

2. Анна Коракаки (Греция).

3. Антоанета Бонева (Болгария).

Стрельба из лука. Блочный лук. Микст.

1. Россия.

2. Нидерланды.

3. Турция.

Стрельба из лука. Классический лук. Микст.

1. Италия.

2. Великобритания.

3. Германия.

Велоспорт. Шоссе. Групповая гонка. Мужчины.

1. Давиде Баллерини (Италия).

2. Ало Якин (Эстония).

3. Даниэль Ауэр (Австрия).

Художественная гимнастика. Обруч.

1. Дина Аверина (Россия).

2. Екатерина Галкина (Беларусь).

3. Влада Никольченко (Украина).

Художественная гимнастика. Мяч.

1. Линой Ашрам (Израиль).

2. Катрин Тасева (Болгария).

3. Дина Аверина (Россия).

Художественная гимнастика. Булавы.

1. Линой Ашрам (Израиль).

2. Дина Аверина (Россия).

3. Влада Никольченко (Украина).

Художественная гимнастика. Лента.

1. Дина Аверина (Россия).

2. Линой Ашрам (Израиль).

3. Катрин Тасева (Болгария).

Художественная гимнастика. Группа. Обручи, булавы.

1. Беларусь.

2. Украина.

3. Болгария.

Художественная гимнастика. Группа. Мячи.

1. Россия.

2. Болгария.

3. Беларусь.

Художественная гимнастика. Группа. Многоборье.

1. Беларусь.

2. Болгария.

3. Россия.

Спортивная акробатика. Групповые комбинированные упражнения.

Многоборье. Женщины.

1. Бельгия.

2. Португалия.

3. Беларусь.

Спортивная акробатика. Микст. Комбинированные упражнения.

Многоборье.

1. Россия.

2. Азербайджан.

3. Беларусь.

Дзюдо. Женщины.

До 63 кг

1. Кларисс Агбеньену (Франция).

2. Алис Шлезингер (Великобритания).

3. Мария Сентраччио (Италия), Санне Вермеер (Нидерланды).

До 70 кг

1. Марго Пино (Франция).

2. Санне ва Дийке (Нидерланды).

3. Барбара Матич (Хорватия), Анна Берхольм (Швеция).

Дзюдо. Мужчины.

До 73 кг

1. Томми Масиас (Швеция).

2. Рустам Оруджев (Азербайджан).

3. Хидаят Гейдаров (Азербайджан), Георгисос Азоидис (Греция).

До 81 кг

1. Матиас Кассе (Бельгия).

2. Ивайло Иванов (Болгария).

3. Лука Майсурадзе (Грузия), Аттила Унгвари (Венгрия).

Самбо. Женщины.

До 52 кг

1. Диана Рябова (Россия).

2. Марина Жарская (Беларусь).

3. Ирен Диас (Испания), Паулина Ешану (Молдова).

До 60 кг

1. Вера Гореликова (Беларусь).

2. Сабина Артемчук (Молдова).

3. Яна Костенко (Россия), Яйса Хименес Лопес (Испания).

До 68 кг

1. Люсия Бабич (Хорватия).

2. Екатерина Москалева (Украина).

3. Ольга Намазова (Беларусь), Марина Мохнаткина (Россия).

До 80 кг

1. Мария Оряшкова (Болгария).

2. Жанара Кусанова (Россия).

3. Светлана Тимошенко (Беларусь), Галина Ковальская (Украина).

Самбо. Мужчины.

До 52 кг

1. Тигран Киракосян (Армения).

2. Агасиф Самадов (Азербайджан).

3. Андрей Кубарьков (Россия), Гиви Надарейшвили (Грузия).

До 62 кг

1. Руслан Багдасарян (Россия).

2. Саввас Каракизидис (Греция).

3. Иван Анискевич (Беларусь), Геннадий Чиргадзе (Грузия).

До 74 кг

1. Леван Нахуцришвили (Грузия).

2. Станислав Скрябин (Россия).

3. Степан Попов (Беларусь), Арсен Газарян (Армения).

До 90 кг

1. Сергей Рябов (Россия).

2. Андрей Казусенок (Беларусь).

3. Паата Гвиниашвили (Грузия), Дмитрий Герасименко (Сербия).

Свыше 100 кг

1. Бека Бердзенишвили (Грузия).

2. Юрий Рыбак (Беларусь).

3. Артем Осипенко (Россия), Владимир Гаич (Сербия).

Стендовая стрельба. Трап. Женщины.

1. Сильвана Станко (Италия).

2. Джессика Росси (Италия).

3. Фатима Гальвес (Испания).

Стендовая стрельба. Трап. Мужчины.

1. Давид Костелецкий (Чехия).

2. Валерио Грацини (Италия).

3. Аарон Хидинг (Великобритания).

Легкая атлетика. Индивидуальный турнир.

Женщины.

100 м

1. Майя Михалинец (Словения).

2. Кристина Тимановская (Беларусь).

3. Рафаилия Спанудаки (Греция).

Метание копья.

1. Татьяна Холодович (Беларусь).

2. Екатерина Старыгина (Россия).

3. Мадара Паламейка (Латвия).

100 м с барьерами.

1. Эльвира Герман (Беларусь).

2. Анна Плотицына (Украина).

3. Грета Керекеш (Венгрия).

Прыжки в длину.

1. Елена Соколова (Россия).

2. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь).

3. Мария Бех-Романчук (Украина).

Мужчины

100 м

1. Карлос Насименту (Португалия).

2. Ян Волко (Словакия).

3. Жак Харви (Турция).

110 м с барьерами.

1. Фофана Хассан (Италия).

2. Виталий Парахонько (Беларусь).

3. Константинос Дувалидис (Греция).

Прыжки в высоту.

1. Максим Недосеков (Беларусь).

2. Илья Иванюк (Россия).

3. Богдан Бондаренко (Украина).

Смешанная эстафета. 4х400 м

1. Украина.

2. Чехия.

3. Португалия.

Смешанная комбинированная эстафета преследования.

1. Украина.

2. Чехия.

3. Италия.