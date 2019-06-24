Подведены итоги поверки.

Генеральная прокуратура внесла Министерству труда и социальной защиты представление по итогам проверки соблюдения прав людей с инвалидностью. Минтруда должно устранить нарушения.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в Беларуси 5,9% населения имеет инвалидность. На 1 марта в стране проживало 569,7 тыс. инвалидов.

В ходе проверки первоочередное внимание уделялось обеспечению профессиональной и трудовой реабилитации. Прокуроры установили, что рабочие места, забронированные для инвалидов, зачастую не были вакантны. В других случаях они не использовались из-за наличия медицинских противопоказаний у людей с инвалидностью. В итоге бронь фактически не работала: было принято ничтожно малое число людей.

Службы занятости недостаточно информировали инвалидов о наличии рабочих мест, в том числе с возможностью переобучения. Также выявлены случаи необоснованного снятия инвалидов с учета в качестве безработных, отказа в приеме на работу, заключения с ними договоров подряда вместо трудового договора.

Так, случай необоснованного снятия с учета безработного инвалида был выявлен в Дрибинском, отказа в приеме на работу — в Жлобинском районе. Директор, отказавший в трудоустройстве инвалида, оштрафован.

Установлены случаи, когда службы не выдавали инвалидам средства индивидуальной реабилитации. На многих социально-значимых объектах не была создана безбарьерная среда.