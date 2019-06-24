Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая опубликовала в своем телеграм-канале проект изменений в правила призыва на воинскую службу.

Главное: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки для продолжения образования. Это означает, что после окончания бакалавриата парням придется отслужить в армии, а уже затем поступать в магистратуру и аспирантуру. Хорошая новость — служба в армии по желанию засчитывается в срок распределения.

По итогам прошедшей призывной кампании весной 2018 года потребность войск в новом пополнении была удовлетворена только на 62,5%. Призывными комиссиями предоставлено 30 111 отсрочек от призыва, из которых 24 057 — для продолжения образования (79,9%).

Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления закона в силу, будут сохраняться.