Гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время церемонии открытия II Европейских игр, находится дома на амбулаторном лечении, сообщает Sputnik.

В пятницу, 21 июня, на стадионе «Динамо» в Минске состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр. Красочное шоу, к сожалению, не обошлось без неприятного инцидента: во время выступления воздушных гимнастов с высоты сорвалась девушка. Кадр на мгновение попал в телевизионную трансляцию.

Как стало известно Sputnik, после гимнастка была доставлена на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии. Врачи осмотрели девушку и отпустили домой для амбулаторного лечения. О характере травм гимнастки неизвестно.