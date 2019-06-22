Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля временно перевозить граждан из России в Грузию. Запрет введен «в целях обеспечения национальной безопасности».

Указ вступил в силу. Сколько продлится запрет, неизвестно, пишет meduza.io.

Президент рекомендовал туроператорам, чтобы они прекратили продавать туры в Грузию на время действия запрета. Он также поручил правительству помочь россиянам, находящимся в Грузии, вернуться в Россию.

Как сообщалось ранее, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.