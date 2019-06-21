В одном из райцентров Минской области задержали заведующего хирургическим отделением больницы. По версии следствия, он за деньги выписывал фиктивные больничные.

«К нам поступила оперативная информация о том, что в одном из районных центров Минской области за умеренную плату можно нелегально получить настоящий больничный лист со всеми необходимыми реквизитами», — рассказал Владимир Емельянов, начальник УБЭП УВД Минского облисполкома.

В ходе проверки это подтвердилось, фигурантом оказался заведующий хирургическим отделением районной больницы. Иногда посредником с желающими неделю-две не ходить на работу была санитарка этой же больницы.

Медика задержали с поличным, когда утром в среду, 19 июня, на рабочем месте он получил деньги через санитарку от водителя транспортного предприятия за выдачу больничного.

В отношении врача возбуждено уголовное дело за получение взятки. Подозревают, что на его счету — десятки таких эпизодов.