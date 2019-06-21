Друзья посетили раненого ножом вокалиста Neuro Dubel Юрия «Паскуду» Наумова в больнице. Музыканта перевели из реанимации, пишет Еврорадио. Он находится в сознании и передаёт привет всем фанатам «Нейро Дюбеля»:

Юрка, бодрячком. Передает всем привет. Уже перевели из реанимации. Держится молодцом. Пока ведется следствие, никаких предположений, версий и историй строится не будет. А концерт состоится!Юрочка, мы с тобой! تم النشر بواسطة ‏‎Кулинкович Елена‎‏ في الخميس، ٢٠ يونيو ٢٠١٩

Юрка, бодрячком. Передает всем привет. Уже перевели из реанимации. Держится молодцом. Пока ведется следствие, никаких предположений, версий и историй строится не будет.

А концерт состоится!

Юрочка, мы с тобой!

«Все ОК, пацаны. Hell’s Bells! Мы отыграем ещё не один десяток концертов!» — говорит Наумов.

Как стало известно Еврорадио, вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов 18 июня попал в больницу с ножевыми ранениями. Наумову сделали несколько операций, угроза жизни миновала.

Концерт Neuro Dubel на фестивале «Купальскае кола», запланированный на 23 июня, отменён не будет. Об этом Еврорадио рассказал гитарист группы Виталий Абрамович. По его словам, группа репетирует без фронтмена. Исполнять песни «Нейро Дюбеля» будут музыканты других белорусских групп — друзья Александра Куллинковича, безвременно ушедшего из жизни прошлым летом.

Юрий Наумов, известный фанатам группы как Паскуда, один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришел в 1991 году. После смерти лидера группы Александра Куллинковича Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и «ВелосипедистоВ».