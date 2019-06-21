Пожалуй, обсуждают эту новость многие жители столицы шахтеров больше и горячее, чем недавнее задержание и препровождение в следственный изолятор председателя Солигорского райисполкома.

Удивляться этому вряд ли приходится. Ну, а что в самом деле… Во-первых, не с первым главой Солигорской вертикали случился такой казус. Во-вторых, последний мэр Солигорска прибыл руководить городом из Минска, для местных он чужак. И проработал-то в качестве председателя райисполкома Олег Поскробко до своего ареста менее двух лет – наверное, и фамилию его немалая часть горожан толком не успела запомнить . А тут магазин закрывается, где цены на товары на 10-20 процентов были ниже среднерыночных, куда ходили и ездили с расчетом сэкономить, как говорится, и стар и млад.

Солигорск хоть и считается богатым городом, но в нем также живут те – и немало, кто по уровню заработка и среднемесячных доходов никак не отличается от жителей других регионов страны. Среди них и малообеспеченные. При нынешних ценах на все и вся возможностью заплатить меньше за необходимые вещи и еду, без сомнения, дорожат.

Справка: Сеть магазинов «Светофор» принадлежит российской компании с аналогичным названием. В настоящее время в России, Китае и Казахстане работают уже более 800 магазинов этой сети. Появились магазины «Светофор» в последние годы и в Беларуси. Белорусский оператор российской розничной сети «Светофор» ООО «ЛенПродуктСервис» в последние дни лета прошлого года заявил, что до конца 2019 планируется расширить сеть до 50 магазинов в различных регионах Беларуси. В целом, магазины «Светофор» — это жесткие продуктовые дискаунтеры, этакие склады- магазины самообслуживания, ориентированные на социальные цены и торгующие не только продуктами, но и бытовыми товарами.

Супермаркет «Светофор» был открыт в Солигорске 25 ноября 2017 года. А объявил о своем закрытии на страничке официальной группы в соцсети ВКонтакте 5 июня нынешнего года. При этом, подчеркнул, что это решение вынужденное, принимается в связи с расторжением арендодателем договорных отношений в одностороннем порядке. В ответ посыпались комментарии покупателей, начиная от « Очень жаль» и заканчивая «Убили этой новостью», «Убили конкуренты». Люди также высказывали надежду, что «Светофор» найдет себе другие торговые площади в городе.

Магазин объявил, что будет работать на прежнем месте до 30 июня, переедет ли он на новое место в городе или «Светофора» в Солигорске больше не будет – на 20 июня еще не было известно. Администрация на этот счет ничего конкретного не сообщила.

Вчера я шла по дорожке сквера. На одной из скамеек у дорожки две по виду пенсионерки разговаривали как раз о «Светофоре», сокрушались, что вот закрывают.

Попросила их сказать что-нибудь на данную тему и для «Народной Воли».

— До «Светофора» от последней остановки мне еще минут 12- 15 идти нужно было – далековато расположен — между городом и РУ-1. Но ходила примерно раз в неделю, и мои знакомые ходили, — рассказала одна из женщин, назвавшаяся Людмилой Петровной. – Там все дешевле. Кофе, чай, шпроты, конфеты, печенье, шампунь, мыло покупала в «Светофоре», сыр и сырные продукты, пельмени, сквороду однажды. Разное. Отоваришься, нести сумку до автобуса тяжело, но утешаешь себя, что в другом магазине весомо больше бы потратила, или вообще не позволила бы себе тех же конфет.

И добавила, что в «Короне» или в «Грине» она себя уютнее чувствует, комфортнее, но не до жиру, когда кошелек тощ.

— У пенсионеров каждый рубль на счету, — подтвердила ее соседка по скамейке, представившаяся Екатериной Михайловной. — Да что там пенсионеры, дочь с мужем частенько в «Светофор» ездили. У них машина, правда, так они и меня с собой брали, чтобы не таскать тяжести мне самой. Руки уже болят. Дочке с мужем тоже экономить приходится, хотя оба работают. Но квартиру снимают, внук в школу ходит. Наверное, знаете, сколько сейчас стоит одеть-обуть ребенка, за секцию, где он занимается, платить надо, за мобильник. И без интернета сейчас никто не хочет жить, а это тоже деньги. И куда-то хоть на недельку — другую раз в год на отдых съездить, не все ж в Солигорске сидеть. «Светофор», конечно, выручал немного и их и меня. Жаль, если его в городе не будет.

На вопрос, как они восприняли известие, что вот мэр Солигорска Олег Поскробко задержан, возбуждено уголовное дело, мои собеседницы — одна рукой махнула, другая плечами пожала. Смысл прозвучавших от них ответов свелся к следующему: а что мэр? Мы его не знали, ничего плохого, но и хорошего он нам не сделал. Наверное, виноват, раз задержали. А, вообще, чего говорить о нем, нового пришлют, а у них своих забот и хлопот хватает…