В Каменецком районе при ДТП с участием грузовика и маршрутного такси пострадали 18 человек.

Об этом сообщил БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский.

Авария произошла сегодня около 9 часов утра в агрогородке Видомля. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза, и на перекрестке она врезалась в переполненную маршрутку. Всех пострадавших сразу доставили в Каменецкую центральную районную больницу. Затем трех человек с политравмами перевезли в областную больницу. В настоящее время из Бреста прибыли еще три реанимобиля.

По словам начальника облздрава, у восьми пострадавших травмы средней тяжести.

«Одна женщина тяжелая, сейчас ее оперируют врачи, у нее черепно-мозговая травма. Помощь оказывается всем пациентам. Стабилизируем их состояние. Транспортабельных больных будем перевозить в Брест», — сказал Виктор Михаловский.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, на перекрестке автодорог Р83 Брест-Каменец-НП «Беловежская пуща» и Р85 Слоним-Высокое столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и автомобиль Mercedes, который осуществлял экспресс-перевозку пассажиров сообщением Каменец-Брест. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одной из возможных причин ДТП рассматривается техническая неисправность грузового автомобиля.