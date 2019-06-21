Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Об этом сообщили в партии «Грузинская мечта», передает Росбалт.

«Принятое решение является моей ответственностью перед народом», — сказал он.

Таким образом Кобахидзе удовлетворил одно из требований митингующих, которые потребовали отставки спикера парламента и главы МВД Грузии.

Беспорядки в Тбилиси возникли после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, где российский депутат Сергей Гаврилов в качестве руководителя ассамблеи занял кресло спикера парламента Грузии и обратился к участникам мероприятия по-русски. Оппозиция Грузии высказала свое возмущение, призвав своих сторонников, против которых позднее выступила местная полиция. Для разгона толпы полицейские применяли резиновые рули и водометы.

Между тем участники митингов не успокаиваются, призывая людей снова выйти на улицы.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно прервала визит в Минск и отправилась в Грузию в связи с массовыми беспорядками в стране. Сегодня, 21 июня, она должна была в качестве почётного гостя принять участие в открытии II Европейских игр.